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Обстрілами на Харківщині пошкоджені системи газопостачання багатоповерхівок

Події 10:10   18.03.2024
Оксана Горун
Обстрілами на Харківщині пошкоджені системи газопостачання багатоповерхівок

Міністерство енергетики України повідомило, що росіяни пошкодили на Харківщині газові та електричні мережі.

“Внаслідок обстрілів відключилась ПЛ-110 кВ на Харківщині, знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів. Також ушкоджено системи газопостачання багатоквартирних будинків. Без постачання газу залишилось 150 абонентів”, – поінформувала пресслужба Міненерго.

За даними міністерства, 17 березня енергетики відновили електропостачання 9,3 тисячі споживачам на Харківщині.

“Однак за добу є нові знеструмлення – майже 11 тисяч абонентів у шести населених пунктах. Всього через бойові дії залишаються знеструмленими 28,5 тисячі точок обліку у 67 населених пунктах”, – відзначили в Міненерго.

Нагадаємо, протягом доби армія РФ обстріляла на Харківщині станцію “швидкої допомоги” та пожежно-рятувальну частину. Також “приліт” пошкодив багатоповерхові будинки й ліцей у Ківшарівці. По центру Вовчанська вдарили КАБ. А зранку під обстрілом був Куп’янський район. Є поранені.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Обстрілами на Харківщині пошкоджені системи газопостачання багатоповерхівок»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 10:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України повідомило, що росіяни пошкодили на Харківщині газові та електричні мережі".