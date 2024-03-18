Обстрілами на Харківщині пошкоджені системи газопостачання багатоповерхівок

Міністерство енергетики України повідомило, що росіяни пошкодили на Харківщині газові та електричні мережі.

“Внаслідок обстрілів відключилась ПЛ-110 кВ на Харківщині, знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів. Також ушкоджено системи газопостачання багатоквартирних будинків. Без постачання газу залишилось 150 абонентів”, – поінформувала пресслужба Міненерго.

За даними міністерства, 17 березня енергетики відновили електропостачання 9,3 тисячі споживачам на Харківщині.

“Однак за добу є нові знеструмлення – майже 11 тисяч абонентів у шести населених пунктах. Всього через бойові дії залишаються знеструмленими 28,5 тисячі точок обліку у 67 населених пунктах”, – відзначили в Міненерго.

Нагадаємо, протягом доби армія РФ обстріляла на Харківщині станцію “швидкої допомоги” та пожежно-рятувальну частину. Також “приліт” пошкодив багатоповерхові будинки й ліцей у Ківшарівці. По центру Вовчанська вдарили КАБ. А зранку під обстрілом був Куп’янський район. Є поранені.