Вранці росіяни вже поранили мешканця Харківщини – Синєгубов про обстріли
Упродовж доби армія РФ обстріляла з артилерії близько 15 населених пунктів Харківської області. А вранці 18 березня вдарила по Куп’янському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Сьогодні, 07:10, у с. Новоосинове Куп’янського району здійснено ворожий обстріл. Травмований 62-річний чоловік, надається меддопомога”, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 18 березня.
За даними начальника ХОВА, вночі росіяни скинули КАБ на пожежну частину в селі Білий Колодязь Чугуївського району (раніше рятувальники повідомляли, що удару завдавали ракетами).
“У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Пошкоджені чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Легку травму отримав 29-річний водій автівки, без госпіталізації”, – зазначив Синєгубов.
Він також нагадав, що вдень 17 березня армія РФ обстріляла Вовчанськ (поранення отримав 72-річний чоловік), Ківшарівку Куп’янського району (постраждала 60-річна жінка, у неї гостра реакція на стрес, без госпіталізації), а вранці 17 березня била по селу Бугаївка ракетами С-300 (поранення отримали два співробітники “швидкої” – 26 та 56 років, вони в лікарні).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Упродовж доби армія РФ обстріляла з артилерії близько 15 населених пунктів Харківської області. А вранці 18 березня вдарила по Куп’янському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".