Вранці росіяни вже поранили мешканця Харківщини – Синєгубов про обстріли

Упродовж доби армія РФ обстріляла з артилерії близько 15 населених пунктів Харківської області. А вранці 18 березня вдарила по Куп’янському району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні, 07:10, у с. Новоосинове Куп’янського району здійснено ворожий обстріл. Травмований 62-річний чоловік, надається меддопомога”, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 18 березня.

За даними начальника ХОВА, вночі росіяни скинули КАБ на пожежну частину в селі Білий Колодязь Чугуївського району (раніше рятувальники повідомляли, що удару завдавали ракетами).

“У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Пошкоджені чотири пожежно-рятувальні автомобілі. Легку травму отримав 29-річний водій автівки, без госпіталізації”, – зазначив Синєгубов.

Він також нагадав, що вдень 17 березня армія РФ обстріляла Вовчанськ (поранення отримав 72-річний чоловік), Ківшарівку Куп’янського району (постраждала 60-річна жінка, у неї гостра реакція на стрес, без госпіталізації), а вранці 17 березня била по селу Бугаївка ракетами С-300 (поранення отримали два співробітники “швидкої” – 26 та 56 років, вони в лікарні).