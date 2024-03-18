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Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Харківщині: поранений рятувальник

Події 07:25   18.03.2024
Оксана Горун
Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Харківщині: поранений рятувальник

Вночі 18 березня росіяни вдарили ракетами по прикордонному населеному пункту Харківської області. “Прилетіло” по пожежній частині.

“У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі”, — повідомила  пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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У момент, коли росіяни завдавали удару, на чергуванні в частині було 11 рятувальників, один із них – водій – отримав травму руки. Йому надали медичну допомогу на місці.

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“Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей”, – оцінили дії ворога в ДСНС.

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ракетний удар по пожежній частині на Харківщині

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 07:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 18 березня росіяни вдарили ракетами по прикордонному населеному пункту Харківської області. “Прилетіло” по пожежній частині".