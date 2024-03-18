Вночі армія РФ завдала ракетного удару по Харківщині: поранений рятувальник

Вночі 18 березня росіяни вдарили ракетами по прикордонному населеному пункту Харківської області. “Прилетіло” по пожежній частині.

“У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено чотири пожежно-рятувальні автомобілі”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У момент, коли росіяни завдавали удару, на чергуванні в частині було 11 рятувальників, один із них – водій – отримав травму руки. Йому надали медичну допомогу на місці.

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“Країна-агресор продовжує свідомо нищити тих, хто стоїть на захисті безпеки мирних людей”, – оцінили дії ворога в ДСНС.