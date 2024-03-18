Ночью армия РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине: ранен спасатель (фото)
Ночью 18 марта россияне ударили ракетами по приграничному населенному пункту Харьковской области. «Прилетело» по пожарной части.
«В результате удара повреждения получило здание пожарной части (выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть). Кроме того, повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В момент, когда россияне наносили удар, на дежурстве в части было 11 спасателей, один из них — водитель — получил травму руки. Ему оказали медицинскую помощь на месте.
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«Страна-агрессор продолжает сознательно уничтожать тех, кто стоит на защите безопасности мирных людей», — оценили действия врага в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 07:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 18 марта россияне ударили ракетами по приграничному населенному пункту Харьковской области. «Прилетело» по пожарной части".