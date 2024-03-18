Утром россияне уже успели ранить жителя Харьковщины — Синегубов об обстрелах
В течение суток армия РФ обстреляла из артиллерии около 15 населенных пунктов Харьковской области. А утром 18 марта ударила по Купянскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня, 07:10, в с. Новоосиново Купянского района совершен вражеский обстрел. Травмирован 62-летний мужчина, оказывается медпомощь», — написал Синегубов в telegram утром 18 марта.
По данным начальника ХОВА, ночью россияне скинули КАБ на пожарную часть в селе Белый Колодец Чугуевского района (ранее спасатели сообщали, что удар наносили ракетами).
«В результате удара повреждения получило здание пожарной части. Повреждены четыре пожарно-спасательных автомобиля. Легкую травму получил 29-летний водитель автомобиля, без госпитализации», — отметил Синегубов.
Он также напомнил, что днем 17 марта армия РФ обстреляла Волчанск (ранение получил 72-летний мужчина), Ковшаровку Купянского района (пострадала 60-летняя женщина, у нее острая реакция на стресс, без госпитализации), а утром 17 марта била по селу Бугаевка ракетами С-300 (ранения получили два сотрудника «скорой» — 26 и 56 лет, они в больнице).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ обстреляла из артиллерии около 15 населенных пунктов Харьковской области. А утром 18 марта ударила по Купянскому району, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".