Обстрелами на Харьковщине повреждены системы газоснабжения многоэтажек
Министерство энергетики Украины сообщило, что россияне повредили на Харьковщине газовые и электрические сети.
«В результате обстрелов отключилась ВЛ-110 кВ на Харьковщине, обесточилась подстанция, питающая бытовых потребителей. Также повреждены системы газоснабжения многоквартирных домов. Без поставки газа осталось 150 абонентов», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.
По данным министерства, 17 марта энергетики возобновили электроснабжение 9,3 тысячи потребителей в Харьковской области.
«Однако за сутки новые обесточивания — почти 11 тысяч абонентов в шести населенных пунктах. Всего из-за боевых действий остаются обесточенными 28,5 тысячи точек учета в 67 населенных пунктах», — отметили в Минэнерго.
Напомним, в течение суток армия РФ обстреляла на Харьковщине станцию «скорой помощи» и пожарноспасательную часть. Также «прилет» повредил многоэтажные дома и лицей в Ковшаровке. По центру Волчанска ударили КАБ. А утром под обстрелом был Купянский район. Есть раненые.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: газ, електрика, Минэнерго, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 10:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило, что россияне повредили на Харьковщине газовые и электрические сети".