Обстрелами на Харьковщине повреждены системы газоснабжения многоэтажек

Министерство энергетики Украины сообщило, что россияне повредили на Харьковщине газовые и электрические сети.

«В результате обстрелов отключилась ВЛ-110 кВ на Харьковщине, обесточилась подстанция, питающая бытовых потребителей. Также повреждены системы газоснабжения многоквартирных домов. Без поставки газа осталось 150 абонентов», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.

По данным министерства, 17 марта энергетики возобновили электроснабжение 9,3 тысячи потребителей в Харьковской области.

«Однако за сутки новые обесточивания — почти 11 тысяч абонентов в шести населенных пунктах. Всего из-за боевых действий остаются обесточенными 28,5 тысячи точек учета в 67 населенных пунктах», — отметили в Минэнерго.

Напомним, в течение суток армия РФ обстреляла на Харьковщине станцию «скорой помощи» и пожарноспасательную часть. Также «прилет» повредил многоэтажные дома и лицей в Ковшаровке. По центру Волчанска ударили КАБ. А утром под обстрелом был Купянский район. Есть раненые.