На Харьковщине обстреляли храм, есть раненый (фото)

Утром 18 марта россияне ударили по селу Новоосиново Купянского района. Повреждены частные дома и храм.

«18 марта около 07:10 россияне обстреляли село Новоосиново Купянского района. Повреждены частные дома и храм. Ранение получил мужчина 1961 года рождения. Его доставили в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В здании храма вылетели окна, поврежден фасад, есть разрушения на прилегающей территории.

На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Уже открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.

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