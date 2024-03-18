На Харьковщине обстреляли храм, есть раненый (фото)
Утром 18 марта россияне ударили по селу Новоосиново Купянского района. Повреждены частные дома и храм.
«18 марта около 07:10 россияне обстреляли село Новоосиново Купянского района. Повреждены частные дома и храм. Ранение получил мужчина 1961 года рождения. Его доставили в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В здании храма вылетели окна, поврежден фасад, есть разрушения на прилегающей территории.
На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Уже открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.
Читайте также: Обстрелами на Харьковщине повреждены системы газоснабжения многоэтажек
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрел, полиция, храм;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине обстреляли храм, есть раненый (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 10:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 марта россияне ударили по селу Новоосиново Купянского района. Повреждены частные дома и храм".