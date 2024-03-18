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На Харьковщине обстреляли храм, есть раненый (фото)

Происшествия 10:40   18.03.2024
Оксана Горун
На Харьковщине обстреляли храм, есть раненый (фото)

Утром 18 марта россияне ударили по селу Новоосиново Купянского района. Повреждены частные дома и храм.

«18 марта около 07:10 россияне обстреляли село Новоосиново Купянского района. Повреждены частные дома и храм. Ранение получил мужчина 1961 года рождения. Его доставили в больницу», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

обстреляли храм на Харьковщине

В здании храма вылетели окна, поврежден фасад, есть разрушения на прилегающей территории.

На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники. Уже открыли уголовные производства за нарушение законов и обычаев войны.

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обстреляли храм на Харьковщине 3

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 10:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 марта россияне ударили по селу Новоосиново Купянского района. Повреждены частные дома и храм".