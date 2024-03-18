Удар по храму на Харьковщине: горела котельная и дровник (фото)

Утром 18 марта армия РФ ударила по православному храму в селе Новоосиново в Купянском районе. Вражеский снаряд попал в котельную, которая находилась рядом со зданием, сообщили в ГСЧС Украины.

«В результате взрыва котельная загорелась. Также загорелся и дровник. Общая площадь пожара составила 60 кв. м. Спасатели ГСЧС сделали все возможное, чтобы огонь не перебросился на церковь. Взрывами также повреждено здание сельского совета и 2 частных дома, 1 человек получил ранения», — рассказали спасатели.