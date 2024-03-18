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Удар по храму на Харьковщине: горела котельная и дровник (фото)

Общество 13:21   18.03.2024
Виктория Яковенко
Удар по храму на Харьковщине: горела котельная и дровник (фото) Фото: ГСЧС Украины

Утром 18 марта армия РФ ударила по православному храму в селе Новоосиново в Купянском районе. Вражеский снаряд попал в котельную, которая находилась рядом со зданием, сообщили в ГСЧС Украины.

«В результате взрыва котельная загорелась. Также загорелся и дровник. Общая площадь пожара составила 60 кв. м. Спасатели ГСЧС сделали все возможное, чтобы огонь не перебросился на церковь. Взрывами также повреждено здание сельского совета и 2 частных дома, 1 человек получил ранения», — рассказали спасатели.

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Фото: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 13:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 марта армия РФ ударила по православному храму в селе Новоосиново в Купянском районе. Вражеский снаряд попал в котельную, которая находилась рядом со зданием, сообщили в ГСЧС Украины.".