Сьогодні 20 березня: який день в історії

20 березня рік тому російська армія ракетним ударом по Харкову вбила п’ятьох людей і влаштувала пожежу на 10 тисячах квадратних метрів. У 2003-му війська союзників вдерлися до Іраку. У 1991-му створили Національний банк України. У 1921-му відбувся плебісцит у Верхній Сілезії, на якому жителі висловлювалися, громадянами якої країни хочуть бути – Німеччини чи Польщі. У 1917-му Михайла Грушевського обрали головою Української Центральної Ради. У 1854-му заснували Республіканську партію США. У 1815-му Наполеон повернувся до Парижа, утікши із заслання на острові Ельба. У 1639-му народився гетьман України Іван Мазепа.

Свята та пам’ятні дати 20 березня

20 березня – День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі та Міжнародний день щастя.

Також сьогодні: Всесвітній день відновлення дикої природи, Міжнародний день французької мови, Всесвітній день борошна, Всесвітній день здоров’я ротової порожнини, Міжнародний день астрології, День бібліоманії, Міжнародний день театрів для дітей та молоді, Всесвітній день поведінкового аналізу, Всесвітній день оповідання, Всесвітній день горобця, Всесвітній день жаб.

20 березня в історії

20 березня 1639 року народився гетьман України Іван Мазепа. Докладніше.

20 березня 1815 року Наполеон повернувся до Парижа, утікши із заслання на острові Ельба. Докладніше.

20 березня 1854 року заснували Республіканську партію США. Докладніше.

20 березня 1917 року українського історика Михайла Грушевського, який знаходився у Москві, заочно обрали головою Центральної Ради. Докладніше.

20 березня 1921 року відбувся плебісцит у Верхній Сілезії – один із політичних наслідків повоєнного переділу миру. Докладніше.

20 березня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила закон “Про банки та банківську діяльність”, яким створили Національний банк України.

20 березня 2003 року союзницькі війська під керівництвом США та Великої Британії вдерлися до Іраку. Докладніше.

20 березня 2024 року близько 13:00 російська армія завдала удару по Харкову протикорабельною ракетою Х-35. “Приліт” був по багатоповерховому будинку в Холодногірському районі, де знаходилися офіси, друкарня та цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. На місці виникла потужна пожежа. Палали 10 тисяч квадратних метрів, вогонь гасили 180 працівників ДСНС та 38 одиниць спецтехніки. Від цього удару загинуло п’ятеро людей. За даними начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова, це були два макетники-дизайнери підприємства, яке займається вивісками – їм було 51 і 42 роки, 56-річна бухгалтерка підприємства, яке виробляло електрообладнання, 54-річна менеджерка зі збуту та головний інженер одного з підприємств. Ще десятеро людей постраждали.

Церковне свято 20 березня

20 березня вшановують пам’ять преподобних Йоана, Сергія, Патрикія та інших, в обителі святого Сави вбитих. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ще не весь сніг розтанув, то залишок березня буде холодним.

Якщо жайворонки вже прилетіли, то скоро потеплішає.

Якщо дме південний вітер – літо буде теплим, якщо західний – грозовим.

Що не можна робити 20 березня

Не можна багато та тяжко працювати.

Категорично не можна сваритись.

Краще не розпочинати нових справ та не планувати поїздки.