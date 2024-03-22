П’яту жертву ракетного удару по Харкову 20 березня ідентифікували – Болвінов

Ідентифікували всіх жертв російського удару по Холодногірському району, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

«П’ятий загиблий – головний інженер одного з підприємств, воно розташовано у 8-поверхівці, яка горіла. Для того, щоби встановити його особу, ми зв’язалися нашими з колегами зі Слов’янська. Там живе матір загиблого. Сьогодні отримали зразки її ДНК і одразу порівняли з наявними у нас. Результати аналізів вже готові, маємо співпадіння», – розповів Болвінов.

Раніше експерти та криміналісти вже підтвердили особи чотирьох загиблих.

Нагадаємо, близько 13-ї години 20 березня військові РФ завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова, за даними поліції, протикорабельною ракетою Х-35. Поцілили по будівлі, де знаходяться виробничі та офісні приміщення. Виникла масштабна пожежа, яка була локалізована на площі 10 тисяч квадратних метрів. На цей час відомо про п’ятьох загиблих та десятьох постраждалих. Серед загиблих попередньо – дві жінки та троє чоловіків, їхні особи встановлюватимуть за допомогою ДНК-експертиз.

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