Пятую жертву ракетного удара по Харькову 20 марта идентифицировали — Болвинов
Идентифицировали всех жертв российского удара по Холодногорскому району, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Пятый погибший – главный инженер одного из предприятий, оно расположено в 8-этажке, которая горела. Для того чтобы установить его личность, мы связались нашими с коллегами из Славянска. Там живет мать погибшего. Сегодня получили образцы ее ДНК и сразу сравнили с имеющимися у нас. Результаты анализов уже готовы, есть совпадения», — рассказал Болвинов.
Ранее эксперты и криминалисты уже подтвердили личности четырех погибших.
Напомним, около 13 часов 20 марта военные РФ нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова, по данным полиции, противокорабельной ракетой Х-35. Попали по зданию, где находятся производственные и офисные помещения. Возник масштабный пожар, который был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. В настоящее время известно о пяти погибших и десяти пострадавших. Среди погибших предварительно — две женщины и трое мужчин, их личности будут устанавливать с помощью ДНК-экспертиз.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ДНК, криминалисты, личность, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, Ракетный удар, Сергей Болвинов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2024 в 18:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Идентифицировали всех жертв российского удара по Холодногорскому району, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.".