Live
  • Воскресенье 28.05.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Харьковские криминалисты идентифицировали трех жертв ракетного удара в Днепре

Общество 22:25   28.05.2023
Оксана Горун
Харьковские криминалисты идентифицировали трех жертв ракетного удара в Днепре Фото: facebook Сергея Болвинова

Харьковские криминалисты работают на выезде в городе Днепр. Выехали с мобильной ДНК-лабораторией ANDE, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Жертв обстрела больницы в Днепре помогла установить наша ДНК-лаборатория. Работаем на месте ракетного удара в соседнем Днепре. Наши криминалисты выехали туда с мобильной ДНК-лабораторией ANDE. Уже удалось идентифицировать личности трех погибших, которые до этого считались пропавшими без вести, и установили ДНК-профили их родственников для сравнения», — сообщил Болвинов в facebook.

По его информации, все фрагменты тел установлены и идентифицированы.

«Наши соболезнования – родным и близким жертв этого теракта. Мы всегда готовы помогать коллегам всеми силами и имеющимся у нас оборудованием», — добавил Болвинов.

  • Читайте также: Во время оккупации ГАИшник на Харьковщине «взялся за старое»

    • 27 мая ГСЧС Украины сообщала о том, что два человека погибли в результате ракетного удара по медучреждению в Днепре. Еще трое на тот момент считались пропавшими без вести. 32 человека получили различные ранения, пять из них — в тяжелом состоянии.

    Автор: Оксана Горун
    Популярно
    Самой обстреливаемой громаде Харьковщины передали медицинский транспорт
    Самой обстреливаемой громаде Харьковщины передали медицинский транспорт
    28.05.2023
    Прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю: без жары и с небольшими дождями
    Прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю: без жары и с небольшими дождями
    28.05.2023
    «Палками гоняли экстрасенсов»: харьковские волонтеры — о поисках Виолетты
    «Палками гоняли экстрасенсов»: харьковские волонтеры — о поисках Виолетты
    28.05.2023
    На Салтовке в Харькове отремонтируют после обстрелов еще четыре дома: адреса
    На Салтовке в Харькове отремонтируют после обстрелов еще четыре дома: адреса
    28.05.2023
    Может ли Купянск стать «вторым Бахмутом»: ответ ВСУ
    Может ли Купянск стать «вторым Бахмутом»: ответ ВСУ
    28.05.2023
    Во время обстрела Харьковщины ранение получила женщина (фото)
    Во время обстрела Харьковщины ранение получила женщина (фото)
    28.05.2023

    Новости по теме:

    11:33
    Удар по Днепру: разбор завалов и поиск пострадавших закончился, в городе траур
    13:43
    Число раненых в Днепре возросло до 23 человек, среди них дети. Погиб прохожий
    11:20
    Армия РФ ударила ракетой по медучреждению в Днепре, есть пострадавшие
    07:46
    Ночью враг массированно атаковал ракетами и «Шахедами» Киев и Днепр (фото)
    08:22
    Ночью армия РФ ударила по Харьковщине ракетой С-300 — Синегубов

  • Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковские криминалисты идентифицировали трех жертв ракетного удара в Днепре»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 22:25;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские криминалисты работают на выезде в городе Днепр. Выехали с мобильной ДНК-лабораторией ANDE, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов".