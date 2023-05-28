Харьковские криминалисты идентифицировали трех жертв ракетного удара в Днепре
Харьковские криминалисты работают на выезде в городе Днепр. Выехали с мобильной ДНК-лабораторией ANDE, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
«Жертв обстрела больницы в Днепре помогла установить наша ДНК-лаборатория. Работаем на месте ракетного удара в соседнем Днепре. Наши криминалисты выехали туда с мобильной ДНК-лабораторией ANDE. Уже удалось идентифицировать личности трех погибших, которые до этого считались пропавшими без вести, и установили ДНК-профили их родственников для сравнения», — сообщил Болвинов в facebook.
По его информации, все фрагменты тел установлены и идентифицированы.
«Наши соболезнования – родным и близким жертв этого теракта. Мы всегда готовы помогать коллегам всеми силами и имеющимся у нас оборудованием», — добавил Болвинов.
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27 мая ГСЧС Украины сообщала о том, что два человека погибли в результате ракетного удара по медучреждению в Днепре. Еще трое на тот момент считались пропавшими без вести. 32 человека получили различные ранения, пять из них — в тяжелом состоянии.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 22:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские криминалисты работают на выезде в городе Днепр. Выехали с мобильной ДНК-лабораторией ANDE, сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов".