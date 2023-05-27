Удар по Днепру: разбор завалов и поиск пострадавших закончился, в городе траур
На утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения в Днепре завершились, сообщили в ГСЧС Украины.
В настоящее время количество пострадавших возросло до 32, из них 5 в тяжелом состоянии. Погибших двое, до сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли находиться в здании во время ракетного удара.
«На данный момент известны личности 2 человек, жизнь которых унесла эта атака. Обнаруженные фрагменты тел переданы на экспертизу», — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Коммунальные службы еще вывозят с места атаки разрушенные конструкции.
«Вокруг места прилета повреждены более трех десятков многоэтажек и более 20 частных домов. Людям помогают коммунальщики. Прежде всего – затянули избитые окна пленкой. Впоследствии их заменят, починят крыши. В настоящее время идет прием заявлений на оказание материальной помощи. Есть разрушение на стадионе. А еще – в 3 школах и 3 детсадах. Изуродован лицей», — сообщил Сергей Лысак.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2023 в 11:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения в Днепре завершились, сообщили в ГСЧС Украины.".