Удар по Днепру: разбор завалов и поиск пострадавших закончился, в городе траур

На утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения в Днепре завершились, сообщили в ГСЧС Украины.

В настоящее время количество пострадавших возросло до 32, из них 5 в тяжелом состоянии. Погибших двое, до сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли находиться в здании во время ракетного удара.

«На данный момент известны личности 2 человек, жизнь которых унесла эта атака. Обнаруженные фрагменты тел переданы на экспертизу», — сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Коммунальные службы еще вывозят с места атаки разрушенные конструкции.

«Вокруг места прилета повреждены более трех десятков многоэтажек и более 20 частных домов. Людям помогают коммунальщики. Прежде всего – затянули избитые окна пленкой. Впоследствии их заменят, починят крыши. В настоящее время идет прием заявлений на оказание материальной помощи. Есть разрушение на стадионе. А еще – в 3 школах и 3 детсадах. Изуродован лицей», — сообщил Сергей Лысак.