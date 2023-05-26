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Ракетный удар по Днепру: погиб 1 человек, 15 ранены – Зеленский (видео)

Происшествия 12:04   26.05.2023
Виктория Яковенко
Ракетный удар по Днепру: погиб 1 человек, 15 ранены – Зеленский (видео)

Утром 26 мая армия РФ ударила ракетой по поликлинике в Днепре.

По состоянию на 11:50 погиб один человек, 15 ранены. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы», – написал глава государства.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 12:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 26 мая армия РФ ударила ракетой по поликлинике в Днепре.".