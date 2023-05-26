Ракетный удар по Днепру: погиб 1 человек, 15 ранены – Зеленский (видео)

Утром 26 мая армия РФ ударила ракетой по поликлинике в Днепре.

По состоянию на 11:50 погиб один человек, 15 ранены. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«На месте идет ликвидация последствий обстрела и спасение пострадавших. Привлечены все необходимые службы», – написал глава государства.