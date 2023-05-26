Армия РФ ударила ракетой по медучреждению в Днепре, есть пострадавшие
Фото: Вадим Беликов
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил имеющиеся подробности и попросил не распространять фейки о происшествиях в Днепре.
«Ракетный удар по Днепру. Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется», — написал Лысак в telegram.
Он подчеркнул, что единственный достоверный источник информации — Днепропетровская ОВА, и попросил не распространять фейки.
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Ранее утром Лысак сообщал о последствиях ночной ракетной атаки, а также налета «Шахедов». На тот момент было известно о пожаре в частном доме и на АЗС. На заправке пострадал сотрудник.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 11:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил имеющиеся подробности и попросил не распространять фейки о происшествиях в Днепре".