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Армия РФ ударила ракетой по медучреждению в Днепре, есть пострадавшие

Происшествия 11:20   26.05.2023
Оксана Горун
Армия РФ ударила ракетой по медучреждению в Днепре, есть пострадавшие Фото: Вадим Беликов

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил имеющиеся подробности и попросил не распространять фейки о происшествиях в Днепре.

«Ракетный удар по Днепру. Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется», — написал Лысак в telegram.

Он подчеркнул, что единственный достоверный источник информации — Днепропетровская ОВА, и попросил не распространять фейки.

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    • Ранее утром Лысак сообщал о последствиях ночной ракетной атаки, а также налета «Шахедов». На тот момент было известно о пожаре в частном доме и на АЗС. На заправке пострадал сотрудник.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 11:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил имеющиеся подробности и попросил не распространять фейки о происшествиях в Днепре".