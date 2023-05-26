Армия РФ ударила ракетой по медучреждению в Днепре, есть пострадавшие

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил имеющиеся подробности и попросил не распространять фейки о происшествиях в Днепре.

«Ракетный удар по Днепру. Рашистские ублюдки попали по медучреждению. Есть пострадавшие. Информация уточняется», — написал Лысак в telegram.

Он подчеркнул, что единственный достоверный источник информации — Днепропетровская ОВА, и попросил не распространять фейки.

Ранее утром Лысак сообщал о последствиях ночной ракетной атаки, а также налета «Шахедов». На тот момент было известно о пожаре в частном доме и на АЗС. На заправке пострадал сотрудник.