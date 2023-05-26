Армія РФ вдарила ракетою по медустанові в Дніпрі, є постраждалі
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив наявні подробиці та попросив не розповсюджувати фейки про події в Дніпрі.
“Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється“, – написав Лисак у телеграмі.
Він наголосив, що єдине перевірене джерело інформації – Дніпропетровська ОВА, і попросив не поширювати фейки.
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Раніше вранці Лисак повідомляв про наслідки нічної ракетної атаки, а також нальоту “Шахедів”. На той момент було відомо про пожежу в приватному будинку та на АЗС. На заправці постраждав співробітник.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 11:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив наявні подробиці та попросив не розповсюджувати фейки про події в Дніпрі".