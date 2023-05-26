Армія РФ вдарила ракетою по медустанові в Дніпрі, є постраждалі

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив наявні подробиці та попросив не розповсюджувати фейки про події в Дніпрі.

“Ракетний удар по Дніпру. Рашистські виродки поцілили по медзакладу. Є постраждалі. Інформація уточнюється“, – написав Лисак у телеграмі.

Він наголосив, що єдине перевірене джерело інформації – Дніпропетровська ОВА, і попросив не поширювати фейки.

Раніше вранці Лисак повідомляв про наслідки нічної ракетної атаки, а також нальоту “Шахедів”. На той момент було відомо про пожежу в приватному будинку та на АЗС. На заправці постраждав співробітник.