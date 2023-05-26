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Вночі ворог масовано атакував ракетами та “Шахедами” Київ і Дніпро (фото)

Події 07:46   26.05.2023
Оксана Горун
Вночі ворог масовано атакував ракетами та “Шахедами” Київ і Дніпро (фото) Фото: фейсбук Сергія Лисака

Про наслідки чергової нічної терористичної атаки повідомили у Дніпропетровській та Київській військових адміністраціях. Ракетний удар та атаку “Шахедами” у ранковому зведенні підтвердив Генштаб. Інформацію ще уточнюють.

Було гучно – ворог масовано атакував область ракетами та дронами. Дісталося Дніпру“, – повідомив вранці 26 травня начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його даними, пожежа виникла у приватному будинку.

Приліт Дніпром вночі 26 травня 2023 3

Ще два будинки та автомобілі пошкоджені. Виникли пожежі на двох приватних підприємствах. Також є постраждалий – співробітник заправки, по якій також “прилетіло”.

Приліт по Дніпру вночі 26 травня 2023 2

Поранення співробітника АЗС дозволяють йому лікуватися вдома.

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що, за попередньою інформацією, військові з повітряного командування “Схід” збили над Дніпропетровщиною п’ять крилатих ракет та шість “Шахедів”.

У КМВА зазначили, що атаку на столицю здійснили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, імовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555.

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“За попередньою інформацією, всі ворожі цілі у повітряному просторі Києва були виявлені та знищені!” – зазначили у КМВА.

Інформації щодо постраждалих у Києві наразі немає, але зафіксовано падіння уламків у двох районах.

“Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі: зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань; на паркуванні в іншій частині району пошкоджені автомобілі. У Шевченківському районі
зафіксовано падіння уламка на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються”, – зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Остаточні дані про нічну атаку пізніше обіцяє оприлюднити командування Повітряних сил ЗСУ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 07:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки чергової нічної терористичної атаки повідомили у Дніпропетровській та Київській військових адміністраціях. Ракетний удар та атаку “Шахедами” у ранковому зведенні підтвердив Генштаб. Інформацію ще уточнюють".