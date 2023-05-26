Нічна атака “Шахедами” й авіаудари по Харківщині: головне зі зведення Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, під обстрілами за добу було 16 населених пунктів Харківської області, по двох завдали авіаудари. Усю територію України вночі атакували “Шахедами”.

“Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів біля Чайківки та Кислівки Харківської області. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка”, – перерахували в ранковому зведенні ГШ.

Вночі Україну атакували “Шахедами”, підтвердили в Генштабі.

“Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного удару “Шахедами” по Україні. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – зазначили у зведенні.

Крім цього, за минулу добу противник завдав чотирьох ракетних та 55 авіаційних ударів. Також зафіксовано 19 обстрілів із РСЗВ.

Наступальні дії продовжуються на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу там сталося 22 бойові зіткнення. Сили оборони знищують ворога.

“Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також, минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25. Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях“, — поінформувало командування ЗСУ.