Потужний артобстріл спричинив масштабну пожежу на Чугуївщині – ДСНС (фото)
Російські військові вдень 25 травня обстріляли з артилерії село Мала Вовча Чугуївського району Харківської області. Спалахнула пожежа.
Надзвичайники виїхали на місце близько 15:00. Влучання боєприпасу викликало масштабну пожежу, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Горів приватний житловий будинок та дві господарчі споруди на загальній площі 300 квадратних метрів. Рятувальники подали в осередки горіння два пожежні стволи й вже о 18:30 їх загасили. Завдяки їхній оперативності та професіоналізму вдалось врятувати два сусідні житлові будинки”, – розповіли в ДСНС.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 21:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові вдень 25 травня обстріляли з артилерії село Мала Вовча Чугуївського району Харківської області. Спалахнула пожежа.".