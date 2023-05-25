Потужний артобстріл спричинив масштабну пожежу на Чугуївщині – ДСНС (фото)

Російські військові вдень 25 травня обстріляли з артилерії село Мала Вовча Чугуївського району Харківської області. Спалахнула пожежа.

Надзвичайники виїхали на місце близько 15:00. Влучання боєприпасу викликало масштабну пожежу, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Горів приватний житловий будинок та дві господарчі споруди на загальній площі 300 квадратних метрів. Рятувальники подали в осередки горіння два пожежні стволи й вже о 18:30 їх загасили. Завдяки їхній оперативності та професіоналізму вдалось врятувати два сусідні житлові будинки”, – розповіли в ДСНС.



Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області