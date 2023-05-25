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Мощный артиллерийский удар вызвал масштабный пожар на Чугуевщине — ГСЧС (фото)

Происшествия 21:09   25.05.2023
Елена Нагорная
Мощный артиллерийский удар вызвал масштабный пожар на Чугуевщине — ГСЧС (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Российские военные днем 25 мая обстреляли из артиллерии село Малая Волчья Чугуевского района Харьковской области. Вспыхнул пожар.

Чрезвычайники выехали на место около 15:00. Попадание боеприпаса вызвало масштабный пожар, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Горел частный жилой дом и две хозяйственные постройки на общей площади 300 квадратных метров. Спасатели подали в очаги горения два пожарных ствола и уже в 18:30 их потушили. Благодаря их оперативности и профессионализму удалось спасти два соседних жилых дома», — рассказали в ГСЧС.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 21:09;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные днем 25 мая обстреляли из артиллерии село Малая Волчья Чугуевского района Харьковской области. Вспыхнул пожар.".