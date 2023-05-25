Мощный артиллерийский удар вызвал масштабный пожар на Чугуевщине — ГСЧС (фото)

Российские военные днем 25 мая обстреляли из артиллерии село Малая Волчья Чугуевского района Харьковской области. Вспыхнул пожар.

Чрезвычайники выехали на место около 15:00. Попадание боеприпаса вызвало масштабный пожар, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Горел частный жилой дом и две хозяйственные постройки на общей площади 300 квадратных метров. Спасатели подали в очаги горения два пожарных ствола и уже в 18:30 их потушили. Благодаря их оперативности и профессионализму удалось спасти два соседних жилых дома», — рассказали в ГСЧС.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области