Мощный артиллерийский удар вызвал масштабный пожар на Чугуевщине — ГСЧС (фото)
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Российские военные днем 25 мая обстреляли из артиллерии село Малая Волчья Чугуевского района Харьковской области. Вспыхнул пожар.
Чрезвычайники выехали на место около 15:00. Попадание боеприпаса вызвало масштабный пожар, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Горел частный жилой дом и две хозяйственные постройки на общей площади 300 квадратных метров. Спасатели подали в очаги горения два пожарных ствола и уже в 18:30 их потушили. Благодаря их оперативности и профессионализму удалось спасти два соседних жилых дома», — рассказали в ГСЧС.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 21:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные днем 25 мая обстреляли из артиллерии село Малая Волчья Чугуевского района Харьковской области. Вспыхнул пожар.".