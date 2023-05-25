Враг многократно обстрелял Купянск: повреждены пятиэтажки, детсад и газопровод
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за минувшие сутки пять раз выезжали на места «прилетов». Три раза — в город Купянск.
«В течение суток спасатели также совершили пять выездов с целью обследования мест вражеских обстрелов, — отметила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. — Значительные удары получил город Купянск. На его обследование спасатели 44-й ГПСЧ выезжали три раза подряд: в 19:45, в 20:42 и в 23:35. В целом в городе враг нанес ущерб детскому саду, двум жилым пятиэтажкам и газовым коммуникациям».
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Также спасатели побывали в селах Великобурлукской громады и Волчанске. В селах уничтожены хозпостройки и сельхозтехника, а также повреждены жилые дома. В Волчанске пострадало здание детсада, три дома и грузовик.
Кроме того, из-за обстрела пожар произошел в селе Кучеровка Петропавловской громады. Там загорелись склады деревообрабатывающего цеха на площади 200 кв. метров. Это произошло в 8:47 утра 24 мая. В 9:30 огонь уже локализировали, а в 10:47 потушили.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 08:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что за минувшие сутки пять раз выезжали на места «прилетов». Три раза — в город Купянск".