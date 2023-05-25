Ночью армия РФ ударила по Харьковщине ракетой С-300 — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью оккупанты очередной раз атаковали Циркуны под Харьковом.

«Минувшей ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по с. Циркуны Харьковского района. Ракета, предварительно С-300, попала в землю. Повреждение получил частный дом расположенный неподалеку. К счастью, никто не пострадал», — написал Синегубов в telegram.

По информации начальника ХОВА, в течение суток под обстрелами были населенные пункты Харьковского, Купянского, Богодуховского и Чугуевского районов. Есть разрушения.

«В результате обстрелов Купянска повреждены ясли-сад, два пятиэтажных жилых дома и гражданская инфраструктура. В результате ударов БПЛА в с. Плоское Купянского района поврежден частный дом, уничтожены две хозяйственные постройки и сельхозтехника сельхозпредприятия, повреждено здание школы. В с. Кучеровка Купянского района из-за вражеских обстрелов произошел пожар в двух складских помещениях, поврежден деревообрабатывающий цех. В с. Одноробовка Богодуховского района из-за удара предварительно авиабомбой поврежден объект гражданской инфраструктуры. В Волчанске Чугуевского района обстрелами поврежден детский сад и три жилых частных дома», — перечислил Синегубов.