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Ночью над Украиной сбили 36 «Шахедов» — все, что смогла запустить армия врага

Происшествия 08:18   25.05.2023
Оксана Горун
Ночью над Украиной сбили 36 «Шахедов» — все, что смогла запустить армия врага

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что минувшей ночью армия РФ атаковала Украину ударными дронами «Shahed-136/131».

«В общей сложности зафиксированы пуски 36 баражирующих боеприпасов с северного и южного направлений. Вероятно, враг ставил целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства», — считают защитники украинского неба.

Атаку дронов отражали зенитчики, истребительная авиация и мобильные огневые группы. С дронами сражались в зонах ответственности воздушных командований «Юг», «Центр» и «Запад».

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«Совместными усилиями все 36 «Шахедов» уничтожены!» — сообщили в ВС ВСУ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 08:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Воздушных силах ВСУ сообщили, что минувшей ночью армия РФ атаковала Украину ударными дронами «Shahed-136/131»".