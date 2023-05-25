Ночью над Украиной сбили 36 «Шахедов» — все, что смогла запустить армия врага

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что минувшей ночью армия РФ атаковала Украину ударными дронами «Shahed-136/131».

«В общей сложности зафиксированы пуски 36 баражирующих боеприпасов с северного и южного направлений. Вероятно, враг ставил целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства», — считают защитники украинского неба.

Атаку дронов отражали зенитчики, истребительная авиация и мобильные огневые группы. С дронами сражались в зонах ответственности воздушных командований «Юг», «Центр» и «Запад».

«Совместными усилиями все 36 «Шахедов» уничтожены!» — сообщили в ВС ВСУ.