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Враг продолжает атаковать село на Харьковщине, нанес авиаудар — Генштаб

Происшествия 07:20   25.05.2023
Оксана Горун
Враг продолжает атаковать село на Харьковщине, нанес авиаудар — Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся наступательных действиях в районе Масютовки, а также серии обстрелов на Харьковщине.

«Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Липцы, Зеленое, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки и Землянки Харьковской области. На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиаудар в районе Кисловки. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Строевка, Каменка, Красное Первое, Редкодуб, Двуречная, Западное, Табаевка, Берестовое Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

По информации командования ВСУ, противник за сутки нанес по территории Украины 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из РСЗО. Основные усилия враг сосредотачивает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там произошли 28 боевых столкновений.

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«Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
За прошедшие сутки наши воины также уничтожили три вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» и один разведывательный дрон типа «Орлан-10″. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, четыре склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще четыре важные цели противника», — проинформировали в Генштабе.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 07:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся наступательных действиях в районе Масютовки, а также серии обстрелов на Харьковщине".