Ворог продовжує атакувати село на Харківщині, завдав авіаудару – Генштаб

Генштаб ЗСУ повідомив про наступальні дії в районі Масютівки, а також серію обстрілів на Харківщині.

“Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Липці, Зелене, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Землянки на Харківщині. На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаудару в районі Кислівки. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаївка, Берестове, Харківської області”, — повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

За інформацією командування ЗСУ, противник за добу завдав по території України 30 авіаційних ударів і здійснив 39 обстрілів із РСЗВ. Основні зусилля ворог зосереджує на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там сталося 28 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Минулої доби наші воїни також знищили три ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” і один розвідувальний дрон типу “Орлан-10″. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійські підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі противника”, — поінформували в Генштабі.