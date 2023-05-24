Від яких ракет рятуватимуть українців винищувачі F-16. Інформація Ігната

Винищувачі F-16 ефективно захищатимуть повітряний простір України від російських крилатих ракет Х-101 і Калібр, а також від дронів-камікадзе. Вони не зможуть збивати балістичні ракети, проте для цього, зокрема, призначені американські ЗРК Patriot.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в етері національного телемарафону, відповідаючи на питання, чи допоможуть F-16 створити “залізний купол” над Україною.

“Винищувачі дадуть можливість перекрити ті регіони, де в нас є певні прогалини та слабкі місця. ППО наземна не може сьогодні технічно покрити всю територію України. Це було і до війни, і зараз. Навіть попри те, що ми посилюємося сучасними засобами ППО. Літак теж частина ППО. Десь ППО наземна буде перекривати стратегічні напрямки, державні об’єкти, об’єкти інфраструктури, міста. А вже далі можуть працювати і мобільні вогневі групи, і винищувачі F-16”, – розповів Ігнат.

Також, за його словами, F-16 завойовуватимуть перевагу над тимчасово окупованими територіями України.

“Зараз російська авіація переважає за кількістю та технологіями. Тому перевага в повітрі на окупованих територіях – це ключове питання, яке допоможе наземним військам успішно вести і наступальні, і оборонні дії”, – додав Ігнат.

Нагадаємо, 22 травня представник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом для США та інших західних союзників. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці. За словами речника Пентагону Пета Райдера, на зустрічі “Рамштайн” 25 травня обговорять посилення української ППО, надання боєприпасів та передачу винищувачів F-16.