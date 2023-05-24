Від яких ракет рятуватимуть українців винищувачі F-16. Інформація Ігната
Винищувачі F-16 ефективно захищатимуть повітряний простір України від російських крилатих ракет Х-101 і Калібр, а також від дронів-камікадзе. Вони не зможуть збивати балістичні ракети, проте для цього, зокрема, призначені американські ЗРК Patriot.
Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в етері національного телемарафону, відповідаючи на питання, чи допоможуть F-16 створити “залізний купол” над Україною.
“Винищувачі дадуть можливість перекрити ті регіони, де в нас є певні прогалини та слабкі місця. ППО наземна не може сьогодні технічно покрити всю територію України. Це було і до війни, і зараз. Навіть попри те, що ми посилюємося сучасними засобами ППО. Літак теж частина ППО. Десь ППО наземна буде перекривати стратегічні напрямки, державні об’єкти, об’єкти інфраструктури, міста. А вже далі можуть працювати і мобільні вогневі групи, і винищувачі F-16”, – розповів Ігнат.
Також, за його словами, F-16 завойовуватимуть перевагу над тимчасово окупованими територіями України.
“Зараз російська авіація переважає за кількістю та технологіями. Тому перевага в повітрі на окупованих територіях – це ключове питання, яке допоможе наземним військам успішно вести і наступальні, і оборонні дії”, – додав Ігнат.
Читайте також: США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 – NBC News
Нагадаємо, 22 травня представник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом для США та інших західних союзників. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці. За словами речника Пентагону Пета Райдера, на зустрічі “Рамштайн” 25 травня обговорять посилення української ППО, надання боєприпасів та передачу винищувачів F-16.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Від яких ракет рятуватимуть українців винищувачі F-16. Інформація Ігната»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 20:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Винищувачі F-16 ефективно захищатимуть повітряний простір України від російських крилатих ракет Х-101 і Калібр, а також від дронів-камікадзе. Вони не зможуть збивати балістичні ракети, проте для цього, зокрема, призначені американські ЗРК Patriot.".