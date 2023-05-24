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От каких ракет будут спасать украинцев истребители F-16. Информация Игната

Политика 20:19   24.05.2023
Елена Нагорная
От каких ракет будут спасать украинцев истребители F-16. Информация Игната

Истребители F-16 будут эффективно защищать воздушное пространство Украины от российских крылатых ракет Х-101 и Калибр, а также от дронов-камикадзе. Они не смогут сбивать баллистические ракеты, однако для этого в том числе предназначены американские ЗРК Patriot.

Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос, помогут ли F-16 создать «железный купол» над Украиной.

«Истребители дадут возможность перекрыть те регионы, где у нас есть определенные пробелы и слабые места. ПВО наземная не может сегодня технически покрыть всю территорию Украины. Это было и до войны, и сейчас. Даже несмотря на то, что мы усиливаемся современными средствами ПВО. Самолет тоже часть ПВО. Где-то ПВО наземная будет перекрывать стратегические направления, государственные объекты, объекты инфраструктуры, города. А уже дальше могут работать и мобильные огневые группы, и истребители F-16», — рассказал Игнат.

Также, по его словам, F-16 будут завоевывать преимущество над временно оккупированными территориями Украины.

«Сейчас российская авиация преобладает по количеству и технологиям. Поэтому преимущество в воздухе на оккупированных территориях — это ключевой вопрос, который поможет наземным войскам успешно вести и наступательные, и оборонительные действия», — добавил Игнат.

Напомним, 22 мая представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что поставки Украине истребителей F-16 является приоритетом для США и других западных союзников. Реализовывать соответствующий план партнеры Украины начнут в ближайшие месяцы. По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, на встрече «Рамштайн» 25 мая обсудят усиление украинской ПВО, предоставление боеприпасов и передачу истребителей F-16.

Читайте также: США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 – NBC News

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 20:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Истребители F-16 будут эффективно защищать воздушное пространство Украины от российских крылатых ракет Х-101 и Калибр, а также от дронов-камикадзе. Они не смогут сбивать баллистические ракеты, однако для этого в том числе предназначены американские ЗРК Patriot.".