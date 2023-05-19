США и их союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 – NBC News

Сегодня стало известно, что США и ее союзники планируют дать Украине F-16, хотя эти истребители не обязательно должны поступать непосредственно из США в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны, заявил NBC News высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Когда Украина получит истребители — и какие страны их предоставят — неизвестно, но чиновник заявил, что самолеты не будут использовать для будущего контрнаступления Украины против рф.

В ближайшие месяцы США и их союзники «решат, когда фактически предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит», – сказал чиновник. Эта новость появилась после того, как президент Джо Байден в пятницу сообщил лидерам ведущих промышленно развитых стран, что США будут поддерживать усилия по подготовке украинских пилотов на F-16.

«Дискуссии по совершенствованию украинских ВВС отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины», – сказал чиновник администрации.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что несколько европейских стран готовы передать истребители F-16 Украине, но США пока не позволяют им обучать украинских пилотов, в частности из-за высокой стоимости самолета. Украина неоднократно просила у США самолеты F-16, но получала отказ.