Сегодня 8 марта 2026: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 8 марта

8 марта – Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

Также сегодня: Международный день женщин пивоваров и День «Будь плохим».

8 марта в истории

8 марта 1576 года в европейских источниках появилось первое упоминание про город цивилизации майя – Копан. Подробнее.

8 марта 1857 года в Нью-Йорке состоялся марш пустых кастрюль. Подробнее.

8 марта 1910 года французская авиатор Раймонда де Ларош стала первой женщиной, получившей лицензию пилота. Подробнее.

8 марта 1950 года советский маршал и заместитель председателя Совмина СССР Климент Ворошилов впервые официально заявил о наличии у страны атомной бомбы. Подробнее.

8 марта 1983 года президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла». Подробнее.

8 марта 1991 года на большую сцену впервые вышла Верка Сердючка. Подробнее.

8 марта 2014 года произошло событие, которое называют одной из самых больших тайн авиации. В небе над Южно-Китайским морем исчез самолет рейса 370 авиакомпании «Malaysia Airlines». На его борту было 239 человек. Самолет выполнял плановый пассажирский рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Что с ним произошло, неизвестно до сих пор. Экипаж самолета последний раз связался с диспетчерской службой примерно через 38 минут после взлета. Ни о каких возникших проблемах пилоты не сообщали. А через несколько минут самолет просто исчез с экранов радиолокационных станций. Любые попытки связаться с ним с земли были тщетны. При этом основная радиолокационная система малазийских военных продолжала его видеть еще в течение часа. По этим данным, лайнер отклонился к западу от запланированного маршута. А потом покинул радарную зону военных, то есть оставался в воздухе, не упал, а просто вылетел за пределы зоны, где его могли отследить.

«Поиски пропавшего самолета стали самыми дорогими поисками в истории авиации. Первоначально они были сосредоточены на Южно-Китайском и Андаманском море, прежде чем новый анализ автоматизированной связи самолета со спутником «Inmarsat» показал, что самолет пролетел далеко на юг над южной частью Индийского океана. Несколько обломков было выброшено на берег в западной части Индийского океана в течение 2015 и 2016 годов; было подтверждено, что многие из них были от рейса 370″, – пишет англоязычная Википедия.

Хотя ни место падения самолета, ни тела его экипажа и пассажиров до сих пор не нашли, всех находившихся на борту признали погибшими. Вокруг того, что произошло, существует множество теорий: от резкой разгерметизации или пожара на борту до угона, самоубийства пилота и так далее. Конечно, ни одну из них подтвердить невозможно из-за отсутствия бортовых самописцев.

Церковный праздник 8 марта

8 марта чтят память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского Подробнее. Также в этот день — собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. Оба эти празднования — переходные, приходящееся на второе воскресенье Великого поста. Кроме того, 8 марта чтят память преподобного Феофилакта, исповедника, епископа Никомедийского. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 8 марта, таким будет и лето.

Если в этот день туман, то весной еще будут заморозки.

Если ударит мороз, то он продержится долго.

Что нельзя делать 8 марта

Нельзя злиться, ругаться, отказывать в помощи.

В этот день не стоит начинать новые дела, отправляться в дальний путь и давать деньги взаймы.