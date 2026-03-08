Сьогодні 8 березня 2026: яке свято та день в історії

8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир. Цього дня 2014 року сталася подія, яку називають однією з найбільших таємниць авіації. У 1991-му на сцену вперше вийшла Вєрка Сердючка. У 1983-му президент США Рональд Рейган назвав СРСР “імперією зла”. У 1950-му радянський маршал Климент Ворошилов зробив офіційну заяву про наявність у СРСР атомної бомби. У 1910-му французька авіаторка Раймонда де Ларош стала першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота. У 1857-му в Нью-Йорку відбувся “марш порожніх каструль”. У 1576-му в європейських джерелах з’явилася перша згадка про місто цивілізації мая – Копан.

Свята та пам’ятні дати 8 березня

8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок та міжнародний мир.

Також сьогодні: Міжнародний день жінок пивоварів і День “Будь поганим”.

8 березня в історії

8 березня 1576 року у європейських джерелах з’явилася перша згадка про місто цивілізації мая – Копан. Докладніше.

<br />

8 березня 1857 року у Нью-Йорку відбувся “марш порожніх каструль”. Докладніше.

8 березня 1910 року французька авіаторка Раймонда де Ларош стала першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота. Докладніше.

8 березня 1950 року радянський маршал та заступник голови Радміну СРСР Климент Ворошилов вперше офіційно заявив про наявність у країни атомної бомби. Докладніше.

8 березня 1983 року президент США Рональд Рейган назвав СРСР “імперією зла”. Докладніше.

8 березня 1991 року на велику сцену вперше вийшла Вєрка Сердючка. Докладніше.

8 березня 2014 року сталася подія, яку називають однією з найбільших таємниць авіації. У небі над Південно-Китайським морем зник літак рейсу 370 авіакомпанії “Malaysia Airlines”. На його борту було 239 людей. Літак виконував плановий пасажирський рейс з Куала-Лумпура до Пекіна. Що з ним сталося, невідомо й досі. Екіпаж літака востаннє зв’язався з диспетчерською службою приблизно за 38 хвилин після зльоту. Про жодні проблеми пілоти не повідомляли. А за кілька хвилин літак просто зник з екранів радіолокаційних станцій. Будь-які спроби зв’язатися з ним із землі були марні. При цьому основна радіолокаційна система малазійських військових продовжувала його “бачити” ще протягом години. За цими даними, лайнер відхилився на захід від запланованого маршуту. А потім покинув радарну зону військових, тобто – залишався в повітрі, не впав, а просто вилетів за межі зони, де його могли відстежити.

“Пошуки зниклого літака стали найдорожчими пошуками в історії авіації. Спочатку вони були зосереджені на Південно-Китайському та Андаманському морі, перш ніж новий аналіз автоматизованого зв’язку літака з супутником “Inmarsat” показав, що літак пролетів далеко на південь над південною частиною Індійського океану. Кілька уламків було викинуто на берег у західній частині Індійського океану протягом 2015 та 2016 років; було підтверджено, що багато з них походять від рейсу 370″, – пише англомовна Вікіпедія.

Хоча ні місце падіння літака, ні тіла його екіпажу та пасажирів досі не знайшли, всіх, хто перебував на борту, визнали загиблими. Навколо того, що сталося, існує безліч теорій: від різкої розгерметизації чи пожежі на борту до викрадення, самогубства пілота тощо. Звичайно, жодну з них підтвердити неможливо через відсутність бортових самописців.

Церковне свято 8 березня

8 березня вшановують пам’ять святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонітського. Докладніше. Також у цей день – собор усіх преподобних отців Києво-Печерських. Обидва ці святкування – перехідні, що припадають на другу неділю Великого посту. Крім того, 8 березня вшановують пам’ять преподобного Феофілакта, сповідника, єпископа Нікомидійського. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 8 березня, таким буде і літо.

Якщо в цей день туман, то весною ще будуть заморозки.

Якщо вдарить мороз, то він протримається довго.

Що не можна робити 8 березня

Не можна злитися, лаятися, відмовляти в допомозі.

Цього дня не варто починати нові справи, вирушати в далеку дорогу і давати гроші в борг.