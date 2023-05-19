США та їхні союзники планують надати Україні винищувачі F-16 – NBC News
Сьогодні стало відомо, що США та їхні союзники планують дати Україні F-16, хоча ці винищувачі не обов’язково мають надходити безпосередньо зі США в рамках довгострокових зусиль щодо зміцнення безпеки країни, заявив NBC News високопосадовець адміністрації Байдена .
Коли Україна отримає винищувачі — і які країни їх нададуть — наразі невідомо, але чиновник заявив, що літаки не будуть використовуватися для майбутнього контрнаступу України проти рф.
У найближчі місяці США та їхні союзники «вирішать, коли фактично надати літаки, скільки ми надамо та хто їх надасть», – сказав чиновник. Ця новина з’явилася після того, як президент Джо Байден у п’ятницю повідомив лідерам провідних промислово розвинутих країн, що США підтримуватимуть зусилля з підготовки українських пілотів на F-16.
«Дискусії щодо вдосконалення українських ВПС відображають нашу довгострокову прихильність самообороні України», – сказав високопосадовець адміністрації.
Раніше видання The New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника повідомило, що кілька європейських країн готові передати винищувачі F-16 Україні, але США поки не дозволяють їм навчати українських пілотів, зокрема, через високу вартість літака. Україна неодноразово просила в США літаки F-16, але отримувала відмову.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 21:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні стало відомо, що США та їхні союзники планують дати Україні F-16, хоча ці винищувачі не обов’язково мають надходити безпосередньо зі США в рамках довгострокових зусиль щодо зміцнення безпеки країни, заявив NBC News високопосадовець адміністрації Байдена .".