Вночі над Україною збили 36 “Шахедів” – усе, що змогла запустити армія ворога
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що минулої ночі армія РФ атакувала Україну ударними дронами “Shahed-136/131”.
“Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави“, — вважають захисники українського неба.
Атаку дронів відбивали зенітники, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи. З дронами билися в зонах відповідальності повітряних командувань “Південь”, “Центр” та “Захід”.
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“Спільними зусиллями всі 36 “Шахедів” знищено!” – повідомили у ЗС ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 08:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що минулої ночі армія РФ атакувала Україну ударними дронами “Shahed-136/131”".