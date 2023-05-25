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Вночі над Україною збили 36 “Шахедів” – усе, що змогла запустити армія ворога

Події 08:18   25.05.2023
Оксана Горун
Вночі над Україною збили 36 “Шахедів” – усе, що змогла запустити армія ворога

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що минулої ночі армія РФ атакувала Україну ударними дронами “Shahed-136/131”.

Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави“, — вважають захисники українського неба.

Атаку дронів відбивали зенітники, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи. З дронами билися в зонах відповідальності повітряних командувань “Південь”, “Центр” та “Захід”.

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“Спільними зусиллями всі 36 “Шахедів” знищено!” – повідомили у ЗС ЗСУ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 08:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що минулої ночі армія РФ атакувала Україну ударними дронами “Shahed-136/131”".