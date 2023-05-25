Вночі над Україною збили 36 “Шахедів” – усе, що змогла запустити армія ворога

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що минулої ночі армія РФ атакувала Україну ударними дронами “Shahed-136/131”.

“Загалом зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. Імовірно ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави“, — вважають захисники українського неба.

Атаку дронів відбивали зенітники, винищувальна авіація та мобільні вогневі групи. З дронами билися в зонах відповідальності повітряних командувань “Південь”, “Центр” та “Захід”.

“Спільними зусиллями всі 36 “Шахедів” знищено!” – повідомили у ЗС ЗСУ.