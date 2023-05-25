Вночі армія РФ вдарила по Харківщині ракетою С-300 – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі окупанти вкотре атакували Циркуни під Харковом.
“Минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по с. Циркуни Харківського району. Ракета, попередньо С-300, влучила в землю. Пошкодження зазнав приватний будинок розташований неподалік. На щастя, ніхто не постраждав”, – написав Синєгубов у телеграмі.
За інформацією начальника ХОВА, протягом доби під обстрілом були населені пункти Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Чугуївського районів. Є руйнування.
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“Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено ясла-садок, два п’ятиповерхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру. Внаслідок ударів БПЛА в с. Плоске Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, знищено дві господарчі споруди та сільгосптехніку сільгосппідприємства, пошкоджено будівлю школи. У с. Кучерівка Куп’янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на двох складських приміщеннях, пошкоджено деревообробний цех. В с. Одноробівка Богодухівського району через удар попередньо авіабомбою пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено дитячий садок та три житлові приватні будинки”, – перерахував Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі окупанти вкотре атакували Циркуни під Харковом".