Вночі армія РФ вдарила по Харківщині ракетою С-300 – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі окупанти вкотре атакували Циркуни під Харковом.

“Минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по с. Циркуни Харківського району. Ракета, попередньо С-300, влучила в землю. Пошкодження зазнав приватний будинок розташований неподалік. На щастя, ніхто не постраждав”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За інформацією начальника ХОВА, протягом доби під обстрілом були населені пункти Харківського, Куп’янського, Богодухівського та Чугуївського районів. Є руйнування.

“Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено ясла-садок, два п’ятиповерхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру. Внаслідок ударів БПЛА в с. Плоске Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, знищено дві господарчі споруди та сільгосптехніку сільгосппідприємства, пошкоджено будівлю школи. У с. Кучерівка Куп’янського району через ворожий обстріл сталася пожежа на двох складських приміщеннях, пошкоджено деревообробний цех. В с. Одноробівка Богодухівського району через удар попередньо авіабомбою пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено дитячий садок та три житлові приватні будинки”, – перерахував Синєгубов.