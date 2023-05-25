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Ворог обстріляв Куп’янськ: пошкоджено 5-поверхівки, дитсадок та газопровід

Події 08:45   25.05.2023
Оксана Горун
Ворог обстріляв Куп’янськ: пошкоджено 5-поверхівки, дитсадок та газопровід

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що минулої доби п’ять разів виїжджали на місця “прильотів”. Три рази – у місті Куп’янськ.

“Протягом доби рятувальники також здійснили п’ять виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів, – зазначила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – Значних ударів зазнало місто Куп’янськ. На його обстеження рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили три рази поспіль: о 19:45, о 20:42 та о 23:35. Загалом в місті ворог завдав збитків дитячому садку, 2-м житловим п’ятиповерхівкам і газовим комунікаціям”.

Наслідки обстрілів Куп'янська 24 травня 2023

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Наслідки обстрілів Куп'янська 24 травня 2023 3

Також рятувальники побували у селах Великобурлуцької громади та Вовчанську. У селах знищено господарські будівлі та сільгосптехніку, а також пошкоджено житлові будинки. У Вовчанську постраждала будівля дитсадка, три будинки та вантажівка.

Крім того, через обстріл пожежа сталася у селі Кучерівка Петропавлівської громади. Там спалахнули склади деревообробного цеху на площі 200 кв. метрів. Це сталося о 8:47 ранку 24 травня. О 9:30 вогонь уже локалізували, а о 10:47 загасили.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 08:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що минулої доби п’ять разів виїжджали на місця “прильотів”. Три рази – у місті Куп’янськ".