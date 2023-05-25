Ворог обстріляв Куп’янськ: пошкоджено 5-поверхівки, дитсадок та газопровід
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що минулої доби п’ять разів виїжджали на місця “прильотів”. Три рази – у місті Куп’янськ.
“Протягом доби рятувальники також здійснили п’ять виїздів з метою обстеження місць ворожих обстрілів, – зазначила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області. – Значних ударів зазнало місто Куп’янськ. На його обстеження рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили три рази поспіль: о 19:45, о 20:42 та о 23:35. Загалом в місті ворог завдав збитків дитячому садку, 2-м житловим п’ятиповерхівкам і газовим комунікаціям”.
Читайте також: Вночі армія РФ вдарила по Харківщині ракетою С-300 – Синєгубов
Також рятувальники побували у селах Великобурлуцької громади та Вовчанську. У селах знищено господарські будівлі та сільгосптехніку, а також пошкоджено житлові будинки. У Вовчанську постраждала будівля дитсадка, три будинки та вантажівка.
Крім того, через обстріл пожежа сталася у селі Кучерівка Петропавлівської громади. Там спалахнули склади деревообробного цеху на площі 200 кв. метрів. Це сталося о 8:47 ранку 24 травня. О 9:30 вогонь уже локалізували, а о 10:47 загасили.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ворог обстріляв Куп’янськ: пошкоджено 5-поверхівки, дитсадок та газопровід»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 08:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що минулої доби п’ять разів виїжджали на місця “прильотів”. Три рази – у місті Куп’янськ".