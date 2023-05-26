Ночная атака «Шахедами» и авиаудары по Харьковщине: главное из сводки Генштаба
По данным Генштаба ВСУ, под обстрелами за сутки было 16 населенных пунктов Харьковской области, по двум нанесли авиаудары. Всю территорию Украины ночью атаковали «Шахедами».
«Противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка и Хатнее Харьковской области. На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары возле Чайковки и Кисловки Харьковской области. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Масютовка, Западное, Кисловка», — перечислили в утренней сводке ГШ.
Ночью Украину атаковали «Шахедами», подтвердили в Генштабе.
«Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный и авиационный удар «Шахедами» по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — отметили в сводке.
Помимо этого, за прошедшие сутки противник нанес четыре ракетных и 55 авиационных ударов. Также зафиксированы 19 обстрелов из РСЗО.
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Наступательные действия продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло 22 боевых столкновения. Силы обороны уничтожают врага.
«Авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Также, за прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, два района сосредоточения живой силы, один склад боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях», — проинформировало командование ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 07:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, под обстрелами за сутки было 16 населенных пунктов Харьковской области, по двум нанесли авиаудары. Всю территорию Украины ночью атаковали «Шахедами»".