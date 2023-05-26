Ночью враг массированно атаковал ракетами и «Шахедами» Киев и Днепр (фото)

О последствиях очередной ночной террористической атаки сообщили в Днепропетровской и Киевской военных администрациях. Ракетный удар и атаку «Шахедами» в утренней сводке подтвердил Генштаб. Информацию еще уточняют.

«Было громко – враг массированно атаковал область ракетами и дронами. Досталось Днепру», — сообщил утром 26 мая начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его данным, пожар возник в частном доме.

Еще два дома и автомобили повреждены. Возникли пожары на двух частных предприятиях. Также есть пострадавший — сотрудник заправки, по которой также «прилетело».

Ранения сотрудника АЗС позволяют ему лечиться дома.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что, по предварительной информации, военные из воздушного командования «Восток» сбили над Днепропетровщиной пять крылатых ракет и шесть «Шахедов».

В КГВА отметили, что атаку на столицу совершили из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, предположительно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.

«По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены!» – отметили в КГВА.

Информации о пострадавших в Киеве на данный момент нет, но зафиксировано падение обломков в двух районах.

«В результате падения обломков в Оболонском районе: зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений; на парковке в другой части района повреждены автомобили. В Шевченковском районе зафиксировано падение обломка на частный дом. Повреждены крыша и окно. Предварительно информация о пострадавших отсутствует. Данные уточняются», – отметил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Окончательные данные о ночной атаке позже обещает обнародовать командование Воздушных сил ВСУ.