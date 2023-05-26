Live
  • П’ятниця 26.05.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.24
    • 🟢

Ракетний удар по Дніпру: загинула 1 людина, 15 поранено – Зеленський (відео)

Події 12:04   26.05.2023
Вікторія Яковенко
Ракетний удар по Дніпру: загинула 1 людина, 15 поранено – Зеленський (відео)

Зранку 26 травня армія РФ вдарила ракетою по поліклініці в Дніпрі.

Станом на 11:50 загинула одна людина, 15 поранено. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби», – написав голова держави.

Читайте також: Армія РФ вдарила ракетою по медустанові в Дніпрі, є постраждалі

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

22:08
Розгорнув на Евересті прапор із підписом Зеленського: Сипавін розкрив секрет
17:38
10-річного хлопця поранено через ракетний удар рф по Ізюму на Харківщині
16:18
Вибухи у Харкові. Мешканці міста повідомляють про ракетну атаку
09:58
ЗМІ написали, що Зеленський підтвердив втрату Бахмута. В ОП спростували
14:27
Загинув внаслідок ракетного удару: у Старому Салтові ексгумували тіло чоловіка

  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ракетний удар по Дніпру: загинула 1 людина, 15 поранено – Зеленський (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 12:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку 26 травня армія РФ вдарила ракетою по поліклініці в Дніпрі.".