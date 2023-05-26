Ракетний удар по Дніпру: загинула 1 людина, 15 поранено – Зеленський (відео)

Зранку 26 травня армія РФ вдарила ракетою по поліклініці в Дніпрі.

Станом на 11:50 загинула одна людина, 15 поранено. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби», – написав голова держави.