Ракетний удар по Дніпру: загинула 1 людина, 15 поранено – Зеленський (відео)
Зранку 26 травня армія РФ вдарила ракетою по поліклініці в Дніпрі.
Станом на 11:50 загинула одна людина, 15 поранено. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
«На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих. Залучені всі необхідні служби», – написав голова держави.
Читайте також: Армія РФ вдарила ракетою по медустанові в Дніпрі, є постраждалі
Новини за темою:
Ви читали новину: «Ракетний удар по Дніпру: загинула 1 людина, 15 поранено – Зеленський (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 12:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку 26 травня армія РФ вдарила ракетою по поліклініці в Дніпрі.".