Удар по Дніпру: пошук постраждалих і розбір завалів закінчилися, у місті траур

На ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичної установи у Дніпрі завершились, повідомили у ДСНС України

Наразі кількість постраждалих зросла до 32, з них 5 у важкому стані. Загиблих двоє, і досі невідома доля трьох осіб, які могли бути у будівлі під час ракетного удару.

«На зараз відомі особи 2 людей, життя яких забрала ця атака. Знайдені фрагменти тіл передано на експертизу», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Комунальні служби ще вивозять з місця атаки зруйновані конструкції. «Довкола місця прильоту пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків. Людям допомагають комунальники. Найперше – затягли побиті вікна плівкою. Згодом їх замінять, полагодять дахи. Нині триває прийом заяв на надання матеріальної допомоги. Є руйнування на стадіоні. А ще – у 3 школах та 3 дитсадках. Понівечений ліцей», – повідомив Сергій Лисак.