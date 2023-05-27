Удар по Дніпру: пошук постраждалих і розбір завалів закінчилися, у місті траур
На ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичної установи у Дніпрі завершились, повідомили у ДСНС України
Наразі кількість постраждалих зросла до 32, з них 5 у важкому стані. Загиблих двоє, і досі невідома доля трьох осіб, які могли бути у будівлі під час ракетного удару.
«На зараз відомі особи 2 людей, життя яких забрала ця атака. Знайдені фрагменти тіл передано на експертизу», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Комунальні служби ще вивозять з місця атаки зруйновані конструкції. «Довкола місця прильоту пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків. Людям допомагають комунальники. Найперше – затягли побиті вікна плівкою. Згодом їх замінять, полагодять дахи. Нині триває прийом заяв на надання матеріальної допомоги. Є руйнування на стадіоні. А ще – у 3 школах та 3 дитсадках. Понівечений ліцей», – повідомив Сергій Лисак.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Травня 2023 в 11:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На ранок 27 травня пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів триповерхової будівлі медичної установи у Дніпрі завершились, повідомили у ДСНС України".