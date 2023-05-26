У Дніпрі вже 23 постраждалих, серед них – діти. Загинув прохожий (відео)

Внаслідок ракетного удару РФ по поліклініці у місті Дніпро загинув 69-річний чоловік, який проходив повз медзакладу.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Станом на 13:17 вже відомо про 23 постраждалих. 21 людину шпиталізували, троє з них – у важкому стані, зазначив Лисак.

Також, серед поранених – двоє дітей. Хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості, додав Лисак.

«Станом на цю хвилину рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в медзакладі. Гасіння триває. Вогонь охопив 1 тис кв. м. Триповерхівка частково зруйнована», – повідомив начальник Дніпропетровської ОВА.