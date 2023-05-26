Число раненых в Днепре возросло до 23 человек, среди них дети. Погиб прохожий
В результате ракетного удара РФ по поликлинике в городе Днепр погиб 69-летний мужчина, проходивший мимо медучреждения.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По состоянию на 13:17 уже известно о 23 пострадавших. 21 человек госпитализирован, трое из них – в тяжелом состоянии, отметил Лысак.
Также среди раненых – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, добавил Лысак.
«По состоянию на эту минуту спасателям удалось локализовать пожар в медучреждении. Тушение продолжается. Огонь охватил 1 тыс. кв. м. Трехэтажка частично разрушена», – сообщил начальник Днепропетровской ОВА.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетного удара РФ по поликлинике в городе Днепр погиб 69-летний мужчина, проходивший мимо медучреждения.".