Число раненых в Днепре возросло до 23 человек, среди них дети. Погиб прохожий

В результате ракетного удара РФ по поликлинике в городе Днепр погиб 69-летний мужчина, проходивший мимо медучреждения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По состоянию на 13:17 уже известно о 23 пострадавших. 21 человек госпитализирован, трое из них – в тяжелом состоянии, отметил Лысак.

Также среди раненых – двое детей. Мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, добавил Лысак.

«По состоянию на эту минуту спасателям удалось локализовать пожар в медучреждении. Тушение продолжается. Огонь охватил 1 тыс. кв. м. Трехэтажка частично разрушена», – сообщил начальник Днепропетровской ОВА.