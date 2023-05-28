Харківські криміналісти ідентифікували трьох жертв ракетного удару в Дніпрі
Харківські криміналісти працюють на виїзді в місті Дніпро. Виїхали з мобільною ДНК-лабораторією ANDE, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.
“Жертв обстрілу лікарні в Дніпрі допомогла встановити наша ДНК-лабораторія. Працюємо на місці ракетного удару в сусідньому Дніпрі. Наші криміналісти виїхали туди з мобільною ДНК-лабораторією ANDE. Вже вдалося ідентифікувати особи трьох загиблих, які до того вважалися зниклими безвісті та встановили ДНК-профілі їх родичів для порівняння”, – повідомив Болвінов у фейсбуці.
За його інформацією, всі фрагменти тіл встановлені та ідентифіковані.
“Наші співчуття – рідним та близьким жертв цього теракту. Ми завжди готові допомагати колегам всіма силами та наявним у нас обладнанням”, — додав Болвінов.
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27 травня ДСНС України повідомляла про те, що дві людини загинули внаслідок ракетного удару по медустанові в Дніпрі. Ще троє на той момент вважалися зниклими безвісти. 32 особи отримали різні поранення, п’ять із них – у тяжкому стані.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 22:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські криміналісти працюють на виїзді в місті Дніпро. Виїхали з мобільною ДНК-лабораторією ANDE, повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов".