Чи буде вночі мороз: прогноз погоди в Харкові та області на 21 березня
У п’ятницю, 21 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують. По області вночі та вранці місцями туман.
У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0, вдень – від 11 до 13 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 3 градусів морозу до 2 тепла, денна – від 9 до 14 тепла.
Вітер південно-східний – 3-8 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 17:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 21 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують. По області вночі та вранці місцями туман.".