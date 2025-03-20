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Чи буде вночі мороз: прогноз погоди в Харкові та області на 21 березня

Погода 17:53   20.03.2025
Олена Нагорна
Чи буде вночі мороз: прогноз погоди в Харкові та області на 21 березня

У п’ятницю, 21 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують. По області вночі та вранці місцями туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть близько 0, вдень – від 11 до 13 градусів тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 3 градусів морозу до 2 тепла, денна – від 9 до 14 тепла.

Вітер південно-східний – 3-8 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 17:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 21 березня, на Харківщині – мінлива хмарність, опади не прогнозують. По області вночі та вранці місцями туман.".