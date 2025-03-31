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Сколько стоят саженцы в Харькове: цены на деревья, кустарники и цветы

Общество 18:26   31.03.2025
Елена Нагорная
Сколько стоят саженцы в Харькове: цены на деревья, кустарники и цветы Фото: te.20minut.ua

Цены на саженцы цветов и плодовых деревьев в Харькове в сравнении с мартом 2024 года выросли в среднем на 10%, говорится в анализе департамента административных услуг и потребительского рынка городского совета.

Как констатируют в департаменте, стоимость растений зависит в том числе от места их выращивания — в украинских питомниках или за рубежом.

На рынках города, по данным мониторинга, цены на саженцы следующие:

— плодовые деревья (яблони, груши, персики, черешни и т.д.) — 150-200 гривен;
— кустарники (малина, красная и черная смородина) — 50-100 гривен;
— виноград — от 100 гривен;
— хвойные растения (туя, можжевельник) — от 150 гривен;
— клубника — 10-25 гривен;
— розы — от 100 гривен;
— гортензии — от 150 гривен;
— гибискус — от 150 гривен;
— лаванда — от 70 гривен;

Луковицы лилий стоят от 80 гривен, а гладиолусов — от 20.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 18:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цены на саженцы цветов и плодовых деревьев в Харькове в сравнении с мартом 2024 года выросли в среднем на 10%.".