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Генштаб: десять боїв було на Харківщині за добу, РФ била з авіації

Україна 08:09   31.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: десять боїв було на Харківщині за добу, РФ била з авіації

У ранковому зведенні за 31 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які тривали в Харківській області протягом доби, а також ворожі обстріли.

На Харківському напрямку зафіксували чотири бойові зіткнення в районі Вовчанська.

На Куп’янському – ЗСУ відбили шість штурмів росіян.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового“, – уточнюють у ГШ.

Під ворожими авіаударами протягом доби опинився Куп’янськ.

За інформацією Генштабу, втрати ЗС РФ, на сьогодні такі:

Читайте також: Штурми провалилися: в ISW заперечують успіхи РФ на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 08:09;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 31 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які тривали в Харківській області протягом доби, а також ворожі обстріли.".