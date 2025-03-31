Генштаб: десять боїв було на Харківщині за добу, РФ била з авіації

У ранковому зведенні за 31 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які тривали в Харківській області протягом доби, а також ворожі обстріли.

На Харківському напрямку зафіксували чотири бойові зіткнення в районі Вовчанська.

На Куп’янському – ЗСУ відбили шість штурмів росіян.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового“, – уточнюють у ГШ.

Під ворожими авіаударами протягом доби опинився Куп’янськ.

За інформацією Генштабу, втрати ЗС РФ, на сьогодні такі: