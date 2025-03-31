Генштаб: десять боїв було на Харківщині за добу, РФ била з авіації
У ранковому зведенні за 31 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які тривали в Харківській області протягом доби, а також ворожі обстріли.
На Харківському напрямку зафіксували чотири бойові зіткнення в районі Вовчанська.
На Куп’янському – ЗСУ відбили шість штурмів росіян.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у напрямку Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та неподалік Загризового“, – уточнюють у ГШ.
Під ворожими авіаударами протягом доби опинився Куп’янськ.
За інформацією Генштабу, втрати ЗС РФ, на сьогодні такі:
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, генштаб, рф, харківщина, штурмы;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 08:09;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 31 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які тривали в Харківській області протягом доби, а також ворожі обстріли.".