Генштаб: десять боев было на Харьковщине за сутки, РФ била из авиации
В утренней сводке за 31 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые шли в Харьковской области в течение суток, а также вражеских обстрелах.
На Харьковском направлении зафиксировали четыре боестолкновений в районе Волчанска.
На Купянском – ВСУ отбили шесть штурмов россиян.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и неподалеку Загрызово», – уточняют в ГШ.
Под вражескими авиаударами в течение суток оказался Купянск.
По информации Генштаба, потери ВС РФ, на сегодняшний день такие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, рф, харьковщина, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 08:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 31 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые шли в Харьковской области в течение суток, а также вражеских обстрелах.".