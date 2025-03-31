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Генштаб: десять боев было на Харьковщине за сутки, РФ била из авиации

Украина 08:09   31.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: десять боев было на Харьковщине за сутки, РФ била из авиации

В утренней сводке за 31 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые шли в Харьковской области в течение суток, а также вражеских обстрелах.

На Харьковском направлении зафиксировали четыре боестолкновений в районе Волчанска.

На Купянском – ВСУ отбили шесть штурмов россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и неподалеку Загрызово», – уточняют в ГШ.

Под вражескими авиаударами в течение суток оказался Купянск.

По информации Генштаба, потери ВС РФ, на сегодняшний день такие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 08:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 31 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые шли в Харьковской области в течение суток, а также вражеских обстрелах.".