Генштаб: десять боев было на Харьковщине за сутки, РФ била из авиации

В утренней сводке за 31 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые шли в Харьковской области в течение суток, а также вражеских обстрелах.

На Харьковском направлении зафиксировали четыре боестолкновений в районе Волчанска.

На Купянском – ВСУ отбили шесть штурмов россиян.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Радьковки, Песчаного, Богуславки, Петропавловки и неподалеку Загрызово», – уточняют в ГШ.

Под вражескими авиаударами в течение суток оказался Купянск.

По информации Генштаба, потери ВС РФ, на сегодняшний день такие: