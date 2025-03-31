Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни – інформація Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
П’ять разів атакували військові РФ від початку доби на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку супротивник провів одну безуспішну атаку в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку росіяни здійснили чотири штурми в бік Піщаного та неподалік Загризового, Степової Новоселівки.
Нагадаємо, вранці 31 березня Генштаб ЗСУ повідомляв, що минулої доби на Харківському напрямку зафіксували чотири бої в районі Вовчанська, на Куп’янському – СОУ відбили шість штурмів росіян.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, купянское направление, новини Харкова, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 17:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять разів атакували військові РФ від початку доби на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".