Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба

Пять раз атаковали военные РФ с начала суток в Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник провел одну безуспешную атаку в районе Волчанска.

На Купянском направлении россияне провели четыре штурма в сторону Песчаного и неподалеку от Загрызово, Степовой Новоселовки. Один бой продолжается.

Напомним, утром 31 марта Генштаб ВСУ сообщал, что за минувшие сутки на Харьковском направлении зафиксировали четыре боя в районе Волчанска, на Купянском – СОУ отбили шесть штурмов россиян.