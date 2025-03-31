Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
Пять раз атаковали военные РФ с начала суток в Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении противник провел одну безуспешную атаку в районе Волчанска.
На Купянском направлении россияне провели четыре штурма в сторону Песчаного и неподалеку от Загрызово, Степовой Новоселовки. Один бой продолжается.
Напомним, утром 31 марта Генштаб ВСУ сообщал, что за минувшие сутки на Харьковском направлении зафиксировали четыре боя в районе Волчанска, на Купянском – СОУ отбили шесть штурмов россиян.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 17:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять раз атаковали военные РФ с начала суток в Харьковской области, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".