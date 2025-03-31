Пізно ввечері збив неповнолітню, водій був напідпитку: дані поліції
ДТП, за інформацією ГУ Нацполіції у Харківській області, сталася пізно увечері 28 березня.
Події розгорталися близько 23:00 у селі Охоче Берестинського району. Коли поліцейські приїхали на місце інциденту, виявилось, що 18-річний хлопець збив 17-річну дівчину. За даними слідства, він розсікав на мотоциклі, попри те, що був п’яний.
“Потерпілу оперативно доставили до однієї з лікарень Харкова для надання необхідної допомоги”, – додали в поліції.
Наразі копи вже вручили хлопцю підозру за ч. 2 ст. 286-1 ККУ – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 11:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП, за інформацією ГУ Нацполіції у Харківській області, сталася пізно увечері 28 березня. ".