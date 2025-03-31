Пізно ввечері збив неповнолітню, водій був напідпитку: дані поліції

ДТП, за інформацією ГУ Нацполіції у Харківській області, сталася пізно увечері 28 березня.

Події розгорталися близько 23:00 у селі Охоче ​​Берестинського району. Коли поліцейські приїхали на місце інциденту, виявилось, що 18-річний хлопець збив 17-річну дівчину. За даними слідства, він розсікав на мотоциклі, попри те, що був п’яний.

“Потерпілу оперативно доставили до однієї з лікарень Харкова для надання необхідної допомоги”, – додали в поліції.

Наразі копи вже вручили хлопцю підозру за ч. 2 ст. 286-1 ККУ – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.