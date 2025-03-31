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Терехов: через удари пошкоджені 11 будинків, два дитсадки, троє постраждалих

Події 10:16   31.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов: через удари пошкоджені 11 будинків, два дитсадки, троє постраждалих Скриншот

Вночі росіяни атакували Харків “Шахедами”, пише міський голова Ігор Терехов. 

Протягом ночі та ранку в Київському районі зафіксували дві хвилі обстрілів. Усього було п’ять “прильотів”.

Пошкоджено п’ять промислових приміщень  одного з науково-виробничих підприємств. Внаслідок атаки там спалахнула велика пожежа. Наразі рятувальники ДСНС та комунальні служби спільно працюють над її ліквідацією.  Руйнувань зазнали й житлові будинки – пошкоджено 11 багатоповерхівок. Вибуховою хвилею вибито близько сотні вікон. Найближчим часом усе закриємо”, – акцентував мер.

Крім того, за даними Терехова, пошкоджені два дитсадки – там повилітали шибки. Наразі на місцях ударів продовжують працювати профільні та комунальні служби.

Нагадаємо, перші вибухи пролунали в Харкові близько 02:20. За даними мера Ігоря Терехова, ворог атакував місто БпЛА, а всі “прильоти” зафіксували у Київському районі. Протягом наступних кількох годин окупанти випустили на місто ще кілька безпілотників. Атака дронами тривала до шостої ранку. Усього зафіксували шість ударів. Пізніше міський голова уточнив, що в результаті пошкоджений дитячий садок та культурно-спортивний комплекс. На місці обстрілів, за його даними, почалася значна пожежа, пошкоджене скління та фасад дитячої установи, вибиті шибки у прилеглих багатоповерхівках, пошкоджені кілька приватних авто, а люди отримали гостру реакцію на стрес. Пізніше у Харківській обласній прокуратурі поінформували, що росіяни завдали шість ударів по промисловій зоні у Київському районі. Прилетіло по складських приміщеннях та друкарні. Внаслідок вибухів сталася пожежа. На місці тілесні ушкодження отримали троє чоловіків, віком від 50 до 60 років. Це працівники підприємств, що знаходяться на території. У двох із них гостра реакція на стрес, у третього — забій колінного суглоба.

Читайте також: Вночі через обстріл у Харкові почалися пожежі, їх досі гасять – ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2025 в 10:16;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі росіяни атакували Харків “Шахедами”, пише міський голова Ігор Терехов. ".