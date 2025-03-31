Терехов: из-за «прилетов» повреждены 11 домов, два садика, трое пострадавших

Ночью россияне атаковали Харьков «Шахедами», пишет городской голова Игорь Терехов.

В течение ночи и утра в Киевском районе зафиксировали две волны обстрелов. Всего было пять «прилетов».

«Повреждены пять промышленных помещений одного из научно-производственных предприятий. В результате атаки там вспыхнул большой пожар. Сейчас спасатели ГСЧС и коммунальные службы совместно работают над его ликвидацией. Разрушениям подверглись и жилые дома – повреждены 11 многоэтажек. Взрывной волной выбито около сотни окон. В ближайшее время все закроем», – акцентировал мэр.

Кроме того, по данным Терехова, повреждены два садика – там повылетали стекла. На данный момент на местах ударов продолжают работать профильные и коммунальные службы.

Напомним, первые взрывы прозвучали в Харькове около 02:20. По данным мэра Игоря Терехова, враг атаковал город БпЛА, а все «прилеты» зафиксировали в Киевском районе. В течение следующих нескольких часов оккупанты выпустили на город еще несколько беспилотников. Атака дронами продолжалась до шести утра. Всего зафиксировали шесть ударов Позже городской голова уточнил, что в результате повреждены детский сад и культурно-спортивный комплекс. На месте обстрелов, по его данным, начался значительный пожар, повреждены остекление и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, повреждены несколько частных авто, а люди получили острую реакцию на стресс. Позже в Харьковской областной прокуратуре проинформировали, что россияне нанесли шесть ударов по промышленной зоне в Киевском районе. Прилетело по складским помещениям и типографии. В результате взрывов произошел пожар. На месте телесные повреждения получили трое мужчин, возрастом от 50 до 60 лет. Это сотрудники предприятий, которые находятся на территории. У двух из них острая реакция на стресс, у третьего — ушиб коленного сустава.