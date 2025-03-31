Live
  • Пн 31.03.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.48
  • EUR 44.75

Терехов: из-за «прилетов» повреждены 11 домов, два садика, трое пострадавших

Происшествия 10:16   31.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов: из-за «прилетов» повреждены 11 домов, два садика, трое пострадавших Скриншот

Ночью россияне атаковали Харьков «Шахедами», пишет городской голова Игорь Терехов. 

В течение ночи и утра в Киевском районе зафиксировали две волны обстрелов. Всего было пять «прилетов».

«Повреждены пять промышленных помещений одного из научно-производственных предприятий. В результате атаки там вспыхнул большой пожар. Сейчас спасатели ГСЧС и коммунальные службы совместно работают над его ликвидацией. Разрушениям подверглись и жилые дома – повреждены 11 многоэтажек. Взрывной волной выбито около сотни окон. В ближайшее время все закроем», – акцентировал мэр.

Кроме того, по данным Терехова, повреждены два садика – там повылетали стекла. На данный момент на местах ударов продолжают работать профильные и коммунальные службы.

Напомним, первые взрывы прозвучали в Харькове около 02:20. По данным мэра Игоря Терехова, враг атаковал город БпЛА, а все «прилеты» зафиксировали в Киевском районе. В течение следующих нескольких часов оккупанты выпустили на город еще несколько беспилотников. Атака дронами продолжалась до шести утра. Всего зафиксировали шесть ударов Позже городской голова уточнил, что в результате повреждены детский сад и культурно-спортивный комплекс. На месте обстрелов, по его данным, начался значительный пожар, повреждены остекление и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, повреждены несколько частных авто, а люди получили острую реакцию на стресс. Позже в Харьковской областной прокуратуре проинформировали, что россияне нанесли шесть ударов по промышленной зоне в Киевском районе. Прилетело по складским помещениям и типографии. В результате взрывов произошел пожар. На месте телесные повреждения получили трое мужчин, возрастом от 50 до 60 лет. Это сотрудники предприятий, которые находятся на территории. У двух из них острая реакция на стресс, у третьего — ушиб коленного сустава.

Читайте также: Ночью из-за обстрелов в Харькове начались пожары, их до сих пор тушат – ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Забрать украинских детей у россиян: как харьковчанка открыла школу в Германии
Забрать украинских детей у россиян: как харьковчанка открыла школу в Германии
31.03.2025, 07:48
Новости Харькова — главное за 31 марта: враг целую ночь обстреливал город
Новости Харькова — главное за 31 марта: враг целую ночь обстреливал город
31.03.2025, 10:21
Машовец: вскоре внимание РФ переключится с Купянского направления – куда
Машовец: вскоре внимание РФ переключится с Купянского направления – куда
31.03.2025, 10:40
Кто пострадал во время обстрелов Харькова, рассказали в прокуратуре (видео)
Кто пострадал во время обстрелов Харькова, рассказали в прокуратуре (видео)
31.03.2025, 09:29
Терехов: из-за «прилетов» повреждены 11 домов, два садика, трое пострадавших
Терехов: из-за «прилетов» повреждены 11 домов, два садика, трое пострадавших
31.03.2025, 10:16
Поздно вечером сбил несовершеннолетнюю, водитель был подшофе: данные полиции
Поздно вечером сбил несовершеннолетнюю, водитель был подшофе: данные полиции
31.03.2025, 11:10

Новости по теме:

12:47
Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова
19:04
За какую помощь Харькову Терехов поблагодарил мэра Милана
10:17
«Это не очень много»: сколько в этом году восстановят домов, рассказал Терехов
11:05
Терехов ответил, что чувствуют харьковчане во время морозов
09:39
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов

Вы читали новость: «Терехов: из-за «прилетов» повреждены 11 домов, два садика, трое пострадавших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 марта 2025 в 10:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью россияне атаковали Харьков «Шахедами», пишет городской голова Игорь Терехов. ".